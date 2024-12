Zwarte dozen geborgen na crash passagiersvliegtuig in Zuid-Korea

MUAN (ANP/AFP) - Beide zwarte dozen van het gecrashte passagiersvliegtuig in Zuid-Korea zijn geborgen. Die bevatten vluchtgegevens en geluidsopnames uit de cockpit en kunnen dus helpen bij het achterhalen van de oorzaak van het ongeluk.

Het onderzoek naar de toedracht is begonnen. Het vliegtuig van Jeju Air botste bij de landing op de luchthaven van Muan door nog onbekende reden tegen een muur. Het landingsgestel van het toestel was niet geactiveerd, mogelijk als gevolg van een aanvaring met vogels. Het toestel was niet eerder betrokken bij ongevallen en er waren geen vroege tekenen van defecten, zei een topman van het Zuid-Koreaanse luchtvaartbedrijf.

Bijna alle inzittenden van de Boeing 737-800 zijn om het leven gekomen. Het gaat om 175 passagiers en vier bemanningsleden. Twee leden van het cabinepersoneel hebben de ramp overleefd en zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee zaten in het achterste deel van het vliegtuig.