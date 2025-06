Zweden biedt geen consulaire steun aan Madleen-activiste Thunberg

STOCKHOLM (ANP) - Zweden biedt de Zweedse activiste Greta Thunberg geen consulaire steun, omdat ze niet "in gevaar" is. Dat heeft de Zweedse buitenlandminister Maria Malmer Stenergard tegen Zweedse media gezegd. Thunberg is een van de elf opvarenden van de Madleen, de boot die met hulpgoederen op weg was naar Gaza. Israël onderschepte het schip in internationale wateren en dwong het naar Israël te varen.

Stenergard benadrukte dat de Zweedse regering al lang afraadt om naar Gaza te reizen en dat de activisten "duidelijk persoonlijk verantwoordelijk" zijn. En: "De huidige inschatting van de regering is dat de activisten niet in gevaar zijn en dat er geen behoefte is aan consulaire steun."

Eerder zondag noemde Amnesty International de Israëlische onderschepping van de Madleen in internationale wateren een "schending van het internationale recht". Turkije en Iran veroordeelden de Israëlische actie in vergelijkbare bewoordingen.