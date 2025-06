Hockeyers winnen ook tweede duel met India na achterstand

AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers van Oranje hebben ook hun tweede Pro League-duel met India gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam voor eigen publiek in Amstelveen net als zaterdag terug van een achterstand: 3-2.

Oranje komt daardoor ruimer aan kop in de Pro League. De olympisch kampioen staat na tien duels op 20 punten, nummer 2 Engeland pakte 16 punten uit acht duels. India blijft op 15 punten uit tien wedstrijden staan.

India scoorde na enkele gemiste kansen in het tweede kwart wel via Abhishek Nain. Thijs van Dam, bij de 2-1-zege van zaterdag al maker van beide treffers, bracht Oranje vlak daarna langszij. Tjep Hoedemakers zorgde na de rust voor de Nederlandse voorsprong. Jugraj Singh leek India in het laatste kwart naar shoot-outs te schieten, maar Jip Janssen zorgde enkele minuten voor tijd uit een strafcorner voor de 3-2.