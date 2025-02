Zweden herdenkt bloedbad op school Örebro

STOCKHOLM (ANP/RTR) - In Zweden is een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke schietpartij op een onderwijscentrum in Örebro. Er verzamelden zich in de kou duizenden mensen op een plein in die stad. Ook bij bedrijven, in overheidsinstellingen en op scholen stonden mensen stil bij het drama, dat een week geleden plaatsvond.

Het incident wordt in Zweden omschreven als de ernstigste massaschietpartij in de geschiedenis van het land. Er vielen tien doden toen een man het vuur opende op een school waar volwassenenonderwijs wordt gegeven. De autoriteiten proberen nog steeds te achterhalen wat de beweegredenen waren van de schutter, een 35-jarige werkloze man. Hij nam docenten en studenten onder vuur en zou daarna zichzelf van het leven hebben beroofd.

De politie heeft de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendgemaakt. De meeste omgekomen mensen zouden volgens berichten in de media een migratieachtergrond hebben.