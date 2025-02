Aantal besmettingen loopt op na uitbraak ebolavirus in Oeganda

KAMPALA (ANP/RTR/DPA) - In Oeganda is het aantal vastgestelde besmettingen met het ebolavirus opgelopen tot negen. In het Afrikaanse land werd eind vorige maand de eerste infectie in meer dan twee jaar gemeld.

Een 32-jarige persoon is na de besmetting overleden. De rest wordt behandeld in ziekenhuizen in de hoofdstad Kampala en de stad Mbale, die enkele honderden kilometers verderop ligt bij de grens met Kenia. Het Oegandese ministerie van Gezondheid meldt dat hun toestand stabiel is en dat 265 contacten in quarantaine zijn geplaatst.

Ebola verspreidt zich via lichaamsvloeistoffen. Koorts, hoofdpijn, spierpijn, braken en diarree behoren tot de symptomen. In Afrika overlijdt ruim de helft van de personen die besmet raken met het virus. De vorige uitbraak van het ebolavirus in Oeganda was in 2022. Toen vielen in vier maanden 55 doden. De ergste ebola-uitbraak ooit vond tussen 2014 en 2016 plaats in West-Afrika. Meer dan 11.000 mensen kwamen toen om het leven.