Zweden: schade aan onderzeese kabel niet door sabotage

STOCKHOLM (ANP) - De breuk in een onderzeese kabel tussen Zweden en Letland is niet ontstaan door sabotage, zo maakte de Zweedse justitie maandag bekend na onderzoek. Het schip dat in beslag werd genomen op verdenking van sabotage is daarom weer vrijgegeven.

Volgens hoofdaanklager Mats Ljungqvist kan "met zekerheid" worden gesteld dat er geen sabotage is, maar "tegelijkertijd hebben we kunnen vaststellen dat het in beslag genomen schip de kabelbreuk heeft veroorzaakt". De breuk zou zijn ontstaan door "een combinatie van weersomstandigheden en tekortkomingen in uitrusting en zeemanschap", aldus Ljungqvist.

Op zondag 26 januari werd schade ontdekt aan een communicatiekabel tussen Zweden en Letland in de Oostzee. Er werd een onderzoek ingesteld naar sabotage en een schip dat in de buurt was werd in beslag genomen.

Meerdere incidenten

Het onderzoek gaat nog verder om vast te stellen of er mogelijk andere misdrijven zijn gepleegd in verband met de kabelbreuk.

De afgelopen maanden zijn meerdere onderzeese datakabels in de Oostzee beschadigd. Westerse landen vrezen voor sabotage door de zogenoemde Russische schaduwvloot. Schepen uit die vloot zouden met ankers schade toebrengen aan de kabels. NAVO-landen hebben het aantal patrouilles in het gebied opgevoerd.