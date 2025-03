Zweden verhoogt defensiebudget en stevent af op nieuwe NAVO-norm

STOCKHOLM (ANP) - Zweden steekt zoveel extra geld in defensie dat het binnen vijf jaar uitkomt in de buurt van de verwachte nieuwe NAVO-afspraken. De verhoging is ingegeven door de dreiging van Rusland én de onzekerheid over de Amerikaanse bescherming van Europa, zei premier Ulf Kristersson woensdag.

Het Zweedse defensiebudget is al ruimschoots hoger dan de binnen de NAVO afgesproken 2 procent van de economie. Maar het land wil van de huidige 2,4 procent in 2030 3,5 procent maken. De NAVO-landen onderhandelen op dit moment over een hogere norm, die op de top in Den Haag zijn beslag zou moeten krijgen. NAVO-topman Mark Rutte herhaalt steevast dat het aanzienlijk meer dan 3 procent moet worden.

Zweden is het nieuwste lid van de NAVO. Het Scandinavische land wilde altijd buiten militaire allianties blijven, maar bedacht zich na de Russische inval in Oekraïne.