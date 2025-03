Ex-burgemeester Groningen in beroep tegen veroordeling

GRONINGEN (ANP) - Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling gaat in hoger beroep in de zaak waarin de politierechter hem veroordeelde voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling kreeg twee weken geleden een boete van 250 euro opgelegd, omdat de rechter bewezen achtte dat de 66-jarige Schuiling in maart vorig jaar op de A7 tussen Hoogezand en Groningen al rijdend heeft gemasturbeerd.

Advocaat Peter Koops bevestigde woensdag het bericht van het Dagblad van het Noorden dat zijn cliënt hoger beroep heeft aangetekend. De advocaat zegt dat ze dit vooral hebben gedaan om de procedure in gang te zetten. Hij zal de komende maanden met Schuiling bespreken of ze het hoger beroep doorzetten. "We winnen hiermee meer bedenktijd."

Schuiling ontkent de beschuldigingen en spreekt van een misverstand. Hij zou buikpijn hebben gehad door een medische situatie. Volgens Koops vindt zijn cliënt het vreselijk om door te maken. Schuiling was vanaf 2019 tot oktober vorig jaar burgemeester van Groningen.