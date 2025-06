Zweden: VS-gezant regelde in Belarus de vrijlating van gevangenen

MINSK (ANP) - De Amerikaanse gezant Keith Kellogg heeft bij Belarus de vrijlating geregeld van politieke gevangenen. Dat meldt de Zweedse premier Ulf Kristersson op X. Onder de veertien die zijn vrijgelaten was een Zweedse vrouw. "Veel dank aan Trump en zijn gezant", schrijft Kristersson in verwijzing naar de Amerikaanse president Donald Trump en zijn gezant Keith Kellogg.

De onverwachte vrijlating kwam nadat Kellogg in Minsk zaterdag een ontmoeting had gehad met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Zij spraken onder meer over verbetering van de betrekkingen tussen de VS en Belarus en over de oorlog in Oekraïne.

De Belarussische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja bedankte Kellogg eerder al. Ook haar man Sergej Tichanovski is vrijgelaten.