Natuurbranden in Kroatië verjagen toeristen

SPLIT (ANP/DPA) - Inwoners van verscheidene dorpen aan de Kroatische kust en tientallen toeristen zijn zaterdag gevlucht voor felle natuurbranden. Deze zijn vooralsnog niet onder controle. Een populair gebied ten zuiden van Split wordt bedreigd door het vuur. Een deel van de snelweg langs de kust, tussen de plaatsen Omis en Dubce, is volgens de media afgesloten voor verkeer.

Op meerdere plekken is noodopvang geregeld voor de evacués. Het Rode Kruis heeft hulpverleners naar de streek gedirigeerd. Tot dusver zijn er vooral lichtgewonden gemeld. Later op de dag kreeg de brandweer ook handenvol werk in de nabijheid van Split.

De eerste brand brak uit tussen Pisak en Marusici, ongeveer 30 kilometer van Split. Dat laatste dorpje werd op last van de autoriteiten in allerijl ontruimd. Bewoners en toeristen werden onder meer met boten in veiligheid gebracht. Verscheidene huizen en auto's gingen in vlammen op. Droogte, hitte en harde wind bemoeilijken de bluswerkzaamheden, waarvoor ook vliegtuigen zijn ingezet.

De politie heeft een onderzoek ingesteld op verdenking van brandstichting. Er zijn sterke aanwijzingen dat in een relatief klein gebied verschillende brandhaarden vrijwel tegelijkertijd ontstonden.