Tennisser Medvedev houdt Zverev uit finale in Halle

HALLE (ANP) - Daniil Medvedev heeft de finale bereikt van het tennistoernooi van Halle. De als derde geplaatste Rus was in de halve eindstrijd te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 7-6 (3) 6-7 (1) 6-4.

De 28-jarige Zverev was als tweede geplaatst in Duitsland. Hij heeft het toernooi van Halle nog nooit gewonnen, maar bereikte in 2016 en 2017 wel de finale.

Zverev verloor afgelopen zondag van de Amerikaan Taylor Fritz in de eindstrijd van het toernooi van Stuttgart. Hij kwam tegen Medvedev in de tweede set terug na een achterstand van 2-0, maar moest zich na een mislukte opslagbeurt in de derde set alsnog gewonnen geven,

Medvedev speelt zondag tegen zijn landgenoot Karen Chatsjanov of Aleksandr Boeblik uit Kazachstan in de finale.