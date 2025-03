Elon Musk voegt AI-start-up xAI en socialemediaplatform X samen

Elon Musk voegt xAI, zijn start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), samen met socialemediaplatform X. Bij de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, neemt de AI-start-up X over. De eerstgenoemde wordt daarbij gewaardeerd op 80 miljard dollar en X op 33 miljard dollar, heeft Musk naar buiten gebracht in een bericht op X.

"De toekomst van xAI en X zijn met elkaar verweven. Vandaag zetten we officieel de stap om de data, modellen, rekenkracht, distributie en talent te combineren. Deze samenvoeging zal enorm potentieel ontsluiten door xAI's geavanceerde AI-capaciteiten en expertise te verenigen met het enorme bereik van X", aldus Musk.