Zwemseizoen in open wateren begint met tientallen waarschuwingen

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 13:24
DEN HAAG (ANP) - Vanaf vrijdag 1 mei, de dag dat het voor het eerst flink warm wordt, kunnen mensen weer op honderden locaties in natuurwater zwemmen die als schoon en veilig zijn bestempeld. Meteen bij aanvang van het zwemseizoen wordt bij enkele tientallen zwemlocaties al wel gewaarschuwd voor blauwalgen, onvoldoende waterkwaliteit of een bijzondere omstandigheid.
In heel Nederland zijn er ongeveer 950 officiële zwemlocaties, zoals meren, plassen en stranden. Daar controleren de waterschappen regelmatig de kwaliteit van het water, onder meer op bacteriën door uitwerpselen, en de fysieke omstandigheden. Op de site zwemwater.nl staan alle locaties, met actuele gegevens over de kwaliteit, aanwezige voorzieningen en waarschuwingen.
Bij twee natuurwaterlocaties geldt meteen een verbod op zwemmen. Dat is in Gelderland bij De Fontein en bij Vakantiepark De Betteld. In acht provincies moeten zwemmers opletten. Zo wordt vrijdagochtend op circa twintig locaties het zwemmen afgeraden vanwege een slechte waterkwaliteit of verontreiniging. Verder gelden er ook op circa twintig locaties waarschuwingen. Daar is eveneens kans op gezondheidsklachten zoals huidirritatie of maag- en darmklachten.
Eigen risico
Het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf om deze plekken te mijden of daar erg voorzichtig te zijn in het water en het niet in te slikken. Bij een verbod kan worden gehandhaafd door de politie of boa's. Maar ook bij veilige locaties blijft zwemmen altijd op eigen risico, benadrukken de provincies.
Overigens is de bacteriologische waterkwaliteit de laatste twee jaar in verreweg de meeste locaties (94 procent) op orde, uiteenlopend van uitstekend tot aanvaardbaar, meldt BIJ12 namens de provincies.
Op de officiële zwemlocaties wordt tot aan het eind van het seizoen op 1 oktober water en omgeving gecontroleerd.
249345747_m

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

229219109_m

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

166590055_m

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

201768846_m

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

6x403x3312x1863-1920x1080

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

generated-image (2)

Welke vruchten horen bij dit seizoen

