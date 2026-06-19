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Zwitserland: geen gesprekken tussen VS en Iran op vrijdag

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 7:03
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BERN (ANP/RTR) - De gesprekken die voor vrijdag gepland waren tussen de Verenigde Staten en Iran in het bergresort Bürgenstock in Zwitserland zullen niet plaatsvinden. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend in een verklaring.
De aankondiging kwam nadat op donderdagavond de Amerikaanse vicepresident JD Vance had laten weten niet naar Zwitserland af te reizen om de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran te starten. Dit omdat "de plannen voor de komende technische besprekingen nog niet definitief vastgesteld zijn", aldus het Witte Huis in een verklaring.
De VS en Iran ondertekenden woensdag het zogenoemde memorandum van overeenstemming dat uiteindelijk moet uitmonden in een definitieve vredesdeal.
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