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Doden gemeld na Israëlische luchtaanvallen op Libanon

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 7:07
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BEIROET (ANP) - Bij Israëlische aanvallen op de regio Nabatieh in het zuiden van Libanon zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Dat meldt Al Jazeera vrijdag op basis van het Libanese staatspersbureau NNA.
NNA beschrijft de bombardementen als "een van de hevigste Israëlische aanvallen op het gebied, waarbij na middernacht meerdere woningen het doelwit waren".
Onder meer de steden Nabatieh, Kfar Jouz en omliggende plaatsen als Kfar Reman en Zebdine werden getroffen.
Eerder deze week voerde Israël ook luchtaanvallen uit op meerdere plekken in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker vier mensen om het leven.
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