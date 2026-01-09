ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitserland herdenkt dodelijke cafébrand met minuut stilte

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 14:45
anp090126133 1
CRANS-MONTANA (ANP) - In Zwitserland is met landelijk een minuut stilte de dodelijke nieuwjaarsbrand in een skibar in Crans-Montana herdacht. Onder meer op het centraal station in Zürich betoonden honderden mensen eer aan de nabestaanden van de veertig doden, van wie velen minderjarig waren. Ook de rol van de brandweer en andere hulpdiensten in het voorkomen van erger leed, kwam voorbij. In heel het land werden kerkklokken geluid. Op de Zwitserse tv-zenders worden de herdenkingsbijeenkomsten integraal uitgezonden.
Dinsdag bleek dat de bar al sinds 2019 niet was geïnspecteerd op onder meer brandveiligheid. De brand op oudejaarsavond kon vermoedelijk ontstaan doordat ijsfonteinen, gestoken in drankflessen, te dicht bij het plafond werden gehouden. Tegen dat plafond was isolerend schuim bevestigd, dat in brand vloog. De eigenaren van het café worden volgens bronnen rond het politieonderzoek vrijdag verhoord over hun rol bij het voorval. Hun wordt nalatigheid verweten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

ozempic-huidenlaserkliniekzeeland

Na de afvalprik komt de schrik: zo snel zit het gewicht er weer aan

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126058 1

Kremlin: raketaanval is represaille voor aanval verblijf Poetin

Loading