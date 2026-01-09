Zwitserland herdenkt dodelijke cafébrand met minuut stilte

CRANS-MONTANA (ANP) - In Zwitserland is met landelijk een minuut stilte de dodelijke nieuwjaarsbrand in een skibar in Crans-Montana herdacht. Onder meer op het centraal station in Zürich betoonden honderden mensen eer aan de nabestaanden van de veertig doden, van wie velen minderjarig waren. Ook de rol van de brandweer en andere hulpdiensten in het voorkomen van erger leed, kwam voorbij. In heel het land werden kerkklokken geluid. Op de Zwitserse tv-zenders worden de herdenkingsbijeenkomsten integraal uitgezonden.

Dinsdag bleek dat de bar al sinds 2019 niet was geïnspecteerd op onder meer brandveiligheid. De brand op oudejaarsavond kon vermoedelijk ontstaan doordat ijsfonteinen, gestoken in drankflessen, te dicht bij het plafond werden gehouden. Tegen dat plafond was isolerend schuim bevestigd, dat in brand vloog. De eigenaren van het café worden volgens bronnen rond het politieonderzoek vrijdag verhoord over hun rol bij het voorval. Hun wordt nalatigheid verweten.