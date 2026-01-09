ECONOMIE
19-jarige vervolgd voor explosie en brand woonpand Heerhugowaard

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 14:47
HAARLEM (ANP) - Een 19-jarige man wordt vervolgd voor het veroorzaken van de explosie en daaropvolgende brand in een appartementencomplex in Heerhugowaard in april vorig jaar. Vier appartementen raakten zwaar beschadigd en er was sprake van instortingsgevaar. Vijf mensen raakten lichtgewond.
De verdachte uit Opmeer, die nog vastzit, wordt ook vervolgd voor het voorhanden hebben van een explosief en het plegen van voorbereidingshandelingen voor het teweegbrengen van een explosie. Een beoogd doelwit is niet bekend geworden, aldus het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.
Ook een 17-jarige jongen uit Dijk en Waard wordt vervolgd voor het voorhanden hebben van een explosief. Er is onvoldoende bewijs dat hij betrokken was bij het veroorzaken van de explosie, aldus het OM. Hij wordt daarom niet daarvoor vervolgd.
In november werd na onderzoek geconcludeerd dat er onvoldoende jeugdzorg was voor jongeren die in het pand begeleid wonen.
