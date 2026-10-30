Zwitserse minister praat in Noord-Korea over nauwere banden

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis is op bezoek in Noord-Korea, de dictatuur waar westerse bewindslieden maar zelden komen. Hij zegt daar te hebben gesproken over "het normaliseren van de politieke betrekkingen en het hervatten van de politieke dialoog". Donderdag werd een Zwitsers diplomatiek kantoor geopend in Pyongyang.

Cassis sprak van een "nieuw hoofdstuk voor Zwitserlands aanwezigheid" in Noord-Korea en een "concrete stap richting het versterken van de dialoog". Volgens de minister is het essentieel voor de vrede en stabiliteit in de regio om in gesprek te blijven.

Zwitserland heeft al langer meer contact met Noord-Korea dan andere westerse landen. Het Alpenland organiseerde in 1998 en 1999 bijvoorbeeld gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea heeft ook een ambassade in Bern.

De Zwitserse regering benadrukt zich wel te houden aan alle VN-sancties tegen Pyongyang. Het laatste bezoek van een Zwitserse minister was in 2003.