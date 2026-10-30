Donderdagavond om 21.05 uur Nederlandse tijd begon het geld met bakken tegelijk weg te
stromen. Twintig minuten later was het grootste deel van 6,3 miljard
dollar uit de diepe digitale portemonnees van cryptobeurs Binance verdwenen. Een raid
die zeker anderhalve dag was voorbereid, en die begon bij de laptop van
één medewerker.
Dat schrijft blockchainonderzoeker TRM
Labs
, dat de roof “met grote zekerheid” toeschrijft aan
TraderTraitor, een hackerseenheid van de Noord-Koreaanse staat. Binance
zelf noemt nog geen dader en zette na de
miljardenhack bij de cryptobeurs
alle opnames stil.
De deur stond open via een
engineer
Het eerste onderzoek van Binance wijst naar de gehackte laptop van
een DevOps-engineer, iemand die de technische systemen van de beurs
draaiend houdt. Via die laptop kwam de aanvaller in een zogeheten
servicecontainer, een afgeschermd stukje software, en kon hij opnames
indienen die niemand had goedgekeurd. Bewijs dat de geheime sleutels van
de wallets zijn uitgelekt, vond Binance niet.
Hoe de laptop besmet raakte, heeft Binance niet verteld. Topman
Richard Teng zei later op X dat het om meer ging dan één fout: “de
aanvaller gebruikte niet alleen de rechten van één engineer, en dit was
geen ‘actie met één klik’”. Binance vond inmiddels “extra punten waar is
ingebroken”.
Anderhalve dag oefenen op
testwallets
Volgens TRM begonnen de voorbereidingen minstens 36 uur eerder. De
aanvaller vulde een eigen wallet via Tornado Cash, een dienst die
herkomst van crypto
onzichtbaar maakt, en oefende op testwallets. Op
Ethereum zette hij daarna een nieuwe techniek in: met vijftig vooraf
ondertekende machtigingen maakte hij van een wallet van Binance een
stofzuiger die hij zelf bestuurde.
Drie minuten later ging er in één transactie 167.464 ether uit, plus
1,6 miljard aan de dollarmunt USDT. Op negen andere blockchains
verstuurden wallets van Binance in hetzelfde halfuur gewone,
ondertekende overboekingen. Rond middernacht Nederlandse tijd volgde een
tweede golf.
In cijfers
- 6,36 miljard dollar verdween uit wallets van Binance, op tien
blockchains (TRM Labs).
- 4 keer zo groot als de roof bij beurs Bybit in februari 2025, toen
1,5 miljard dollar verdween.
- Ongeveer 3 miljard dollar is inmiddels bevroren, zegt Binance.
- 420.000 ether en 18.270 bitcoin, samen zo’n 2,4 miljard dollar,
heeft de aanvaller nog in handen.
Een race tegen de bevriezers
Het witwassen begon direct. De aanvaller verkocht ongeveer 325
miljoen dollar aan USDT voor ether, met meer dan 10 procent korting, om
de munten om te zetten voordat ze geblokkeerd werden. Met een andere
wallet leende hij ether op het platform Aave, met gestolen dollars als
onderpand.
Hij was niet snel genoeg voor alles. Tether bevroor om 22.01 uur
Nederlandse tijd 971 miljoen USDT, drie minuten later blokkeerde Circle
823 miljoen aan zijn munt USDC, meldt The
Next Web
. Ook Ripple en het platform Arbitrum zetten geld vast.
DPRK are up to their old tricks.- Jonathan Levin, topman van Chainalysis
Oude bekenden
Het patroon past bij TraderTraitor, zegt TRM. De FBI noemde dezelfde
groep eerder als dader van de roof bij Bybit. Chainalysis, een ander
bureau dat blockchains doorzoekt, zag in de buit ook geld van een hack
bij beurs Bitget in september.
De groep heeft een vaste werkwijze. Al in 2022 waarschuwden de FBI en
het Amerikaanse cyberagentschap CISA dat TraderTraitor mikt op
systeembeheerders en DevOps-medewerkers bij cryptobedrijven. Ze krijgen
nepvacatures met een hoog salaris en worden verleid om een app te
installeren, die daarna de computer overneemt. Of dat ook bij Binance
gebeurde, is niet bekend. Noord-Korea
ontkende eerdere hacks, meldt de
BBC.
Wat de hackers nog hebben
Klanten krijgen hun geld terug, belooft Binance, uit het noodfonds
SAFU en eigen geld. Oud-topman Changpeng Zhao rekent als aandeelhouder
op “volledige dekking”. Hoe groot de klap voor de beurs zelf wordt,
hangt af van wat nog bevroren raakt. Voor Nederlanders is de schade
klein, want Binance
mag hier al sinds 2023 niet meer handelen
.
Het deel dat de aanvaller nog heeft, kan geen enkel bedrijf
bevriezen. De bitcoin gaat volgens TRM in porties van 1.000 en 100
munten naar steeds nieuwe adressen. Bij de roof op Bybit duurde het
maanden voordat de buit via omwegen was weggesluisd. Binance belooft een
technisch rapport zodra het onderzoek klaar is.
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