Conciërge (57) verdacht in grote zedenzaak op Zoetermeerse basisschool: ouders houden honderden leerlingen thuis

Een 57‑jarige conciërge van een basisschool in Zoetermeer staat centraal in een omvangrijke zedenzaak die al maandenlang voor grote onrust zorgt onder ouders en leerlingen. De man werd op 2 september 2025 aangehouden in een onderzoek naar kinderporno en wordt verdacht van het bezit en het zelf maken van kinderpornografisch materiaal, evenals ontuchtige handelingen met meerdere jonge meisjes op de school waar hij werkte.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn inmiddels zeker achttien kinderen in beeld als mogelijk slachtoffer, van wie er tien zijn geïdentificeerd; het gaat om kleuters die onder meer stiekem op school gefilmd zouden zijn. Bij de voormalige conciërge werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen en video’s aangetroffen, waarvan een deel door hemzelf is gemaakt. De man zou meerdere meisjes heimelijk hebben gefilmd en bij een aantal van hen kort en oppervlakkig ontuchtige aanrakingen hebben gepleegd, hetgeen juridisch als ontucht wordt gekwalificeerd.

De zaak heeft geleid tot grote emotie en woede onder ouders, die tijdens een speciaal belegde informatieavond aangaven nauwelijks antwoorden te krijgen op de vraag of hun kind op het beeldmateriaal voorkomt. De onzekerheid zorgt ervoor dat veel ouders hun kinderen (tijdelijk) thuis houden en hardop twijfelen aan de veiligheid op school. De verdachte verscheen op 28 november 2025 voor het eerst voor de rechter tijdens een pro‑formazitting in Den Haag en blijft voorlopig vastzitten; een volgende zitting staat gepland, terwijl het digitale onderzoek naar het enorme materiaal nog volop loopt en het OM rekening houdt met meer slachtoffers