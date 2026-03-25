Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

Je staat bij de zelfscan, scant braaf je boodschappen en wilt nét afrekenen. Nee hè, er doemt wederom “Wacht op assistentie”, op in het scherm. Is het toeval dat jij er steeds wordt uitgepikt? Vergeet het maar. Het algoritme slaat aan op jouw acties. Gelukkig kun je daar wat aan doen.

De tijd van de kassière die je vriendelijk (of nors) aankeek, is voorbij. Tegenwoordig bepaalt een algoritme of jij een brave burger bent of een potentiële winkeldief. En dat systeem is, laten we eerlijk zijn, behoorlijk paranoïde.

Ritme

Wat veel mensen niet weten: de computer kijkt niet naar je gezicht, maar naar je gedrag. Vooral je scanritme is cruciaal. Pakken, twijfelen, scannen en dan pas in je tas stoppen? Fout.

Het systeem verwacht een vloeiende beweging. Wie aarzelend scant of pauzes laat vallen, wekt argwaan. Voor het algoritme lijk je dan iemand die ondertussen iets ‘vergeet’ te scannen.

Blijf van die verwijderknop af

Misschien wel de grootste valkuil: de knop ‘verwijder item’. Per ongeluk iets dubbel gescand en meteen corrigeren? Slecht idee.

Voor de computer is dit hét klassieke trucje van een dief: doen alsof je iets scant en het vervolgens weer verwijderen. Dit resulteert in een grote kans op controle

Slimmer is om de fout te laten staan en pas aan het einde een medewerker te roepen. Dat oogt een stuk minder verdacht.

Bonuskaart

Die klantenkaart lijkt misschien onzin voor een paar cent korting, maar achter de schermen gebeurt er meer. Het systeem bouwt namelijk een profiel van je op: een soort vertrouwensscore.

Wie al jaren netjes scant, krijgt meer speelruimte. Ben je een onbekende zonder kaart? Dan begint je score op nul en ben je direct verdacht.

Let op bij de weegschaal

Vooral bij bouwmarkten kan het misgaan. Daar zit vaak een weegschaal in de kassa. Zet je je tas er al op voordat je begint met scannen? Dan raakt het systeem in de war.

Het gevolg: het systeem blokkeert en jawel, een controle. Begin dus altijd met een lege weegschaal en voeg je spullen stap voor stap toe.

Zo versla je het systeem

Het goede nieuws: het algoritme is geen genie. Het zoekt simpelweg naar afwijkend gedrag. Blijf rustig, scan in een vast tempo, gebruik je bonuskaart en blijf van die verwijderknop af.

Dan loop jij straks fluitend naar buiten en hoef je je boodschappen niet nogmaals te laten scannen door de winkelmedewerker.