Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

Volgens psychologen is de beste eerste reactie op kritiek
… geen reactie. Door even niets te zeggen, geef je je brein de kans om uit de verdedigingsstand te komen en de boodschap echt te horen.
Wat er in je brein gebeurt
Kritiek wordt door ons brein vaak geregistreerd als een bedreiging voor je zelfbeeld, waardoor dezelfde gebieden actief worden als bij fysieke pijn. Dat verklaart waarom zelfs milde feedback
voelt als een aanval en waarom we zo snel in de contramine schieten of dichtklappen. Psychologen als Joel Wong adviseren daarom om eerst te pauzeren, pas daarna vragen te stellen (“Kun je een voorbeeld geven?”) en alleen de elementen te houden die je echt helpen.
Van aanval naar informatie
De kunst is om kritiek te heretiketteren: niet als oordeel over wie jij bent, maar als ruwe informatie over hoe je overkomt of presteert. In hun boek “Thanks for the Feedback” laten Douglas Stone en Sheila Heen zien dat mensen die feedback nieuwsgierig benaderen – en dus eerst luisteren – professioneler overkomen én sneller leren. Dat betekent niet dat je alles moet slikken: je mag kritiek
gerust onterecht vinden, maar beslis dat ná de pauze, niet er middenin.
Even niets zeggen is goud waard
We denken vaak dat we kritiek moeten pareren met een scherp weerwoord of een uitgebreid betoog. Maar onderzoek naar feedback laat zien dat juist een korte pauze – een ademhaling, een “dank je, ik wil er even over nadenken” – de meest effectieve reactie is. Emoties als woede, schaamte en gekrenkt ego maken helder denken vrijwel onmogelijk. Door bewust te vertragen, verschuif je van reflex naar keuze: wíl ik hier iets mee, en zo ja, wat?
Mini-stappengids voor de volgende keer
- Stop: haal adem en zeg hooguit dat je het even wilt laten bezinken.
- Luister: vraag om concrete voorbeelden in plaats van je meteen te verdedigen.
- Filter: onderscheid nuttige feedback van projectie, frustratie of botheid van de ander.
- Kies: besluit bewust wat je ermee doet – veranderen, bespreken of naast je neerleggen.
Die ene seconde niets zeggen, blijkt daarmee de meest volwassen en effectieve reactie op kritiek.