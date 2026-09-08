ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ziekenhuis wist niet van misbruikverdenkingen arts uit Bergen

seksueel misbruik
door Redactie
dinsdag, 08 september 2026 om 23:30
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 7:27
anp080926231 1
Volg ons op Google Nieuws
Het ziekenhuis waar de 66-jarige verdachte van seksueel misbruik van Filipijnse kinderen werkte, heeft via de media vernomen waar de arts van verdacht wordt. De Noordwest Ziekenhuisgroep met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder zegt "geschrokken en ontzet" te zijn door de verdenkingen.
De anesthesioloog uit het Noord-Hollandse Bergen heeft volgens het Openbaar Ministerie minstens vier Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was drie jaar oud. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
Ook bij de anesthesiologen waren de verdenkingen niet bekend, meldt het ziekenhuis. De man nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist wel dat zijn afwezigheid en latere vertrek "verband hielden met privéomstandigheden, die losstonden van de zorg en zijn werkzaamheden als arts bij Noordwest".
Het ziekenhuis zegt dat er binnen Noordwest geen signalen bekend zijn die verband houden met de verdenkingen. Ook laat het weten dat een anesthesioloog altijd in teamverband werkt bij de behandeling van patiënten.
loading

POPULAIR NIEUWS

9bc7d67c-94b3-4cbe-b77e-79c61d3d4a3f

Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd

variabele hypotheekrente populairder nu lenen duurder wordt1669287380

Strengere regels aflossingsvrije hypotheek: dit gebeurt er als jouw looptijd afloopt

ANP-536515814

De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

anp080926098 1

Duitse super gaat in Nederland concurrentie aan met bol en Amazon

box3-geldkist

Gepensioneerd met spaargeld? De koopkrachtplus van 0,5% geldt waarschijnlijk niet voor jou

Loading