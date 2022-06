Sociale media kunnen sommige mensen alles laten geloven. Er zijn er die denken dat Rutte en Kaag een pedosamenzwering leidden. Er zijn er die denken dat Elvis leeft. En er is nu ook een rage dat espresso met sinaasappelsap een goed idee is.

Het idee is: je vind sinaasappelsap lekker of je vindt dat je dat 's morgens moet drinken. Je vindt espresso lekker of je vindt dat je dat 's morgens moet drinken.

Voila. De hype is een feit.