Viral op TikTok: ook een beer heeft weleens een ochtendhumeur (en een badhairday)

Niet alleen mensen komen weleens verfomfaaid en chagrijnig hun bed uitgerold, deze beer in een Oekraïense dierentuin heeft ook last van een moeilijke ochtend.

Chada, een witte beer in het White Rock-berenreservaat, lijkt een ochtendhumeur te hebben, als je de beelden ziet, die het reservaat op TikTok zette. Ook zijn vacht heeft er weleens beter uitgezien. Normaal gesproken oogt de 24-jarige beer een stuk stralender.

Chada woont al sinds 2019 in het reservaat nadat ze jarenlang slecht behandeld was in een circus. Daardoor heeft ze bijvoorbeeld geen tanden meer.

De beelden van de humeurige beer zijn inmiddels 22 miljoen keer bekeken.