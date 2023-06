Bryan Roy legt warrige complottheorie uit aan Baudet: “Het zijn de elites!”

Het gaat niet helemaal lekker met de fameuze vleugelspeler van weleer Bryan Roy (50). In de jaren negentig draaide hij voor Ajax, Nottingham Forest en het Nederlands elftal menig verdediger dol op de linkerflank, tegenwoordig is hij ver buiten de lijntjes aan het zwalken aan de paranoïde rechterkant van het sociale speelveld.

Het ging mis na het uitbreken van de covid-pandemie. Hij ging de gekste complottheorieën delen op Twitter en vond het nodig journalisten en politici te bedreigen. Hij kreeg een taakstraf voor de opmerking dat premier Mark Rutte binnenkort een kogel door zijn hoofd zou krijgen. Deze straf weigerde hij, waardoor hij veertig dagen moest brommen.

“Het zijn de elites!”

In het YouTube-programma Forum Inside, waar de kwalijke ideeën van de FvD een podium krijgen, heeft zelfs beroepswappie Thierry Baudet moeite om de hersenspinsels van Roy te volgen. “Jij (Baudet) wordt gediscrimineerd; de ongevaccineerden worden gediscrimineerd; we weten nu eindelijk uit welke hoek het komt, wat voor stroming dat is. Het is nu allemaal duidelijk, de aap komt uit de mouw”, zegt Roy.

Het valt stil aan tafel en de wijze heren lijken het spoor bijster. “Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt”, stamelt Baudet. “Het zijn de elites! Het zijn de elites, die uiteindelijk altijd voor de verdeel en heers hebben gezorgd”, aldus Roy. Kijk, nu gaat er een belletje rinkelen bij de heren aan tafel. “Ja, dat bedoel je.”