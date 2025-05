Tiener overlijdt na ‘Run It Straight’-tackle: gevaarlijke TikTok-trend eist eerste dode

Een 19-jarige jongen uit Nieuw-Zeeland is overleden na een levensgevaarlijk tackle-spel, geïnspireerd door een gewelddadige trend op TikTok en Instagram. De jongen liep zondag ernstig hoofdletsel op tijdens het ‘spelen’ met vrienden in Palmerston North. Maandagavond bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de Nieuw-Zeelandse politie draaide het spel om een variant van de zogenoemde ‘Run It Straight’-challenge, een populaire online-rage waarbij deelnemers zonder enige bescherming met volle snelheid tegen elkaar in rennen. “Een absolute tragedie”, aldus politie-inspecteur Ross Grantham. “Deze dood onderstreept hoe gevaarlijk dit soort activiteiten zijn.”

De trend wint razendsnel terrein op social media, met miljoenen views van vooral jonge mannen die vrijwillig brute botsingen aangaan. Afgelopen week vond er zelfs een officieel ‘Run It Straight’-evenement plaats in Auckland. Daar moesten twee deelnemers het strijdtoneel verlaten met hoofdletsel; één van hen kreeg volgens RNZ een toeval.

De organisatie achter het evenement, RUNIT, promoot de sport als “de hardste nieuwe botsingssport ter wereld” en beloont “kracht en doorzettingsvermogen” met prijzengeld tot wel 250.000 dollar. In een verklaring noemt RUNIT de dood van de tiener “tragisch” en benadrukt dat hun wedstrijden onder streng medisch toezicht plaatsvinden. “We moedigen geen namaakversies aan.”

Toch waarschuwen experts dat zelfs in gecontroleerde settings dit soort ‘sport’ levensgevaarlijk is. Professor Melanie Bussey van de Universiteit van Otago: “Deze tackles verhogen de kans op ernstig hersenletsel aanzienlijk.” En volgens professor Patria Hume was de dood van de jongen “te voorkomen geweest”. Haar dringende oproep: “Stop met activiteiten waarbij het doel is iemand pijn te doen.”