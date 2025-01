Wat gebeurt er als TikTok wordt verboden?

Op 19 januari gaat TikTok in de VS definitief uit de lucht, tenzij het Amerikaanse Hooggerechtshof op het laatste moment besluit dat het verbod ongrondwettelijk is. Het platform, eigendom van het Chinese ByteDance, wordt door veel Amerikaanse politici gezien als een risico voor de nationale veiligheid. Maar zelfs als het verbod doorgaat, rijst de vraag: zal het Amerikanen echt stoppen om TikTok te gebruiken?

Manieren om het verbod te omzeilen

Als TikTok verboden wordt, kunnen techbedrijven zoals Apple en Google worden verplicht om de app uit hun winkel te verwijderen. Nieuwe gebruikers kunnen de app dan niet meer downloaden, terwijl bestaande gebruikers geen updates meer ontvangen. Dat maakt de app op termijn trager, kwetsbaarder voor hackers en uiteindelijk onbruikbaar.

Maar TikTok-gebruikers zijn creatief. Zo kunnen ze via een VPN (virtual private network) doen alsof ze in een ander land zijn en alsnog toegang krijgen. Ook kunnen ze apps van externe websites downloaden, al brengt dit veiligheidsrisico’s en juridische vragen met zich mee. De Amerikaanse overheid wil dit tegengaan door ook hostingdiensten te verbieden die toegang geven tot TikTok.

Wat is de impact van een verbod?

Een TikTok-verbod zou grote gevolgen hebben voor de digitale wereld, zeggen experts. Het zou het idee van een vrij internet verder onder druk zetten door het internet op te splitsen langs nationale lijnen. Bovendien zouden populaire alternatieven, zoals Instagram Reels en YouTube Shorts, flink kunnen profiteren. Zij staan klaar om zowel gebruikers als adverteerders over te nemen.

Volgens analisten zijn platforms zoals Twitch en Xiaohongshu (bekend als RedNote) ook kanshebbers. Toch lijkt geen enkele app een volwaardige vervanger te zijn voor TikTok, met zijn unieke functies zoals TikTok Shop, waarmee gebruikers direct producten uit video's kunnen kopen. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor veel Amerikaanse content creators.

De rol van Trump

Donald Trump, die op het punt staat om opnieuw president te worden, heeft laten weten tegen het verbod te zijn. Hij heeft het Hooggerechtshof gevraagd om de invoering ervan uit te stellen. Als dat mislukt, kan hij de wet mogelijk passief maken door het Ministerie van Justitie opdracht te geven deze niet te handhaven. Dit geeft Apple en Google de ruimte om TikTok te blijven aanbieden, al brengt het wel juridische onzekerheid met zich mee.

Bron: BBC