Thaise gewichthefster over dopingcultuur: “Ik had een snor als een man, maar van mijn gezondheid lagen ze niet wakker”

Gewichtheffen heeft een slechte reputatie als het gaat om dopinggebruik. De sport raakte in 2017 bijna zijn Olympische status kwijt. Een geruchtmakende reportage van de Duitse zender ARD maakt de zaak er niet beter op.

In de docu getuigen diverse artsen en sporters over dopinggebruik. Zo is er de arts Dorin Balmus, begeleider van het nationale team van Moldavië. Hij bekent op verborgen geluidsopnames dat de echte gewichtheffers van zijn team geen urinestalen afgaven, maar dat dit dubbelgangers waren. De dopingcontroleurs werden omgekocht met de opdracht de paspoorten niet te nauwkeurig te controleren.

In Thailand is de situatie nog schrijnender. De winnares van Olympisch brons in 2012, Siripuch Gulnoi, bekent aan een undercoverjournalist dat ze zich voorbereidde met anabolen. “Dan houdt mijn lichaam het langer vol.” Waarom ze nooit is betrapt? “Omdat we op tijd stopten met de middelen in te nemen voor een competitie. Onze baas en trainer planden dat nauwkeurig: spuiten, pauzeren, spuiten, pauzeren. – zo gaat dat.”

Gulnoi vertelt verder over de trainingen in haar tienertijd: “Ik had de kaak en de snor van een man en een diepe stem door het dopinggebruik, maar de verantwoordelijken lagen niet wakker van mijn gezondheid. De sporters moeten gewoon medailles winnen, van jongsaf aan al.”

Volgens de gewichthefster is doping doodnormaal in Thailand. Sommige meisjes gebruiken het al vanaf hun dertiende. Het land is voorlopig geschorst door het IWF vanwege meerdere dopingschandalen.