Marathon toch gezond? Bloedvaten vier jaar jonger na renwedstrijd

Sporten is gezond, maar of heel veel sporten wel zo goed is, daarover zijn de meningen verdeeld. Een nieuwe studie werpt licht op de zaak: het trainen voor en het uitlopen van een marathon zou vier jaar van je vaatleeftijd afhalen. Daardoor neemt de kans op hart- en vaatziekten fors af.

Onderzoekers van onder meer University College Londen testten 138 beginnende hardlopers, die trainden voor de Londen Marathon. Na zes maanden training kregen hun bloedvaten een aanzienlijk deel van hun jeugdige elasticiteit terug. Hun bloeddruk daalde zo sterk dat het leek alsof ze er medicijnen voor hadden geslikt. Degenen die vooraf het minst fit waren, profiteerden het meest.

Hoofdonderzoeker dr. Charlotte Manisty zegt tegen de BBC: “Mensen met hartafwijkingen of andere medische aandoeningen kunnen beter eerst met hun dokter overleggen voor ze een marathon lopen, maar voor de meeste mensen wegen de voordelen van sporten veel zwaarder dan de risico’s.”

Professor Metin Avkiran van de British Health Foundation vult aan: “De voordelen van lichaamsbeweging zijn niet te ontkennen. Fysieke activiteit verkleint het risico op een hartaanval of beroerte en vermindert je kans op een voortijdige dood. Zoals het oude mantra gaat: als sporten een pil zou zijn, zou het worden onthaald als wondermiddel.”

Voor wie een marathon toch wat te zwaar is: onlangs wees een overzichtsstudie van veertien onderzoeken uit dat met 50 minuten hardlopen per week de grootste gezondheidswinst valt te behalen. Alles wat je extra loopt, levert je niet heel veel voordeel meer op.