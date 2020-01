Ook uit dit interview blijkt: Ziyech is een lieve man

Hij kan heel boos kijken. En de indruk wekken dat hij arrogant is. Maar Hakim Ziyech, zo blijkt ook maar weer uit dit interview in Het Parool is een lieve man. We zagen allemaal hoe hij dat jongetje behandelde in Lille. Dat ging tenslotte nog bijna mis, omdat een volwassen man het shirt, bedoeld voor die jonge fan, stal. “Die man die zich voordeed als zijn vader, na afloop van die wedstrijd. Zo triest, een volwassen man. Dat doe je toch niet? Ik moest dat rechtzetten. Hij is met zijn ouders naar Amsterdam gekomen, ik heb hen bezocht in een hotel en ze uitgenodigd voor een wedstrijd. En natuurlijk een shirt gegeven. Daar was het allemaal om te doen.”

En de hulp die hij bood aan ex-prof Leon Kogel. De voormalige spits van FC Utrecht was tijdens een vakantie op Malta betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Einde voetbalcarrière en dan kwam hij ook nog eens in een rechtszaak terecht, aangezien de taxi waarmee het ongeval was gebeurd niet was verzekerd. Ziyech: “Ik kende hem niet persoonlijk, maar wist wel direct: ik moet hem helpen.

Van mij had die publiciteit niet gehoeven, want ik deed en doe het voor hem. Niet voor de buitenwereld. Nu jij erover begint, wil ik het er wel even over hebben, maar het gaat erom dat hij goed revalideert. We hebben regelmatig contact.”