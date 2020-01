Motorcoureur Edwin Straver overleden na val in Dakar Rally

Ruim een week nadat hij in de Dakar Rally ongelukkig ten val was gekomen, is motorcoureur Edwin Straver overleden. De 48-jarige Brabander was woensdag vanuit Saudi-Arabië naar Nederland overgebracht. Het was toen al duidelijk dat hij niet meer bij kennis zou komen. Straver had na zijn val in de voorlaatste etappe van de beruchte woestijnrally ongeveer 10 minuten geen hartslag. Hij brak ook een van zijn bovenste nekwervels.

De motorcoureur werd in de Saudische duinen gereanimeerd en per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Riyad. Toen enkele dagen later nog steeds geen verandering in zijn toestand was, werd besloten hem te repatriëren naar Nederland.

Straver reed zijn derde Dakar Rally. Vorig jaar won hij het kistklassement, voor rijders die geen assistentie hebben van een monteur. In het algemeen klassement werd hij toen dertigste, een jaar eerder bij zijn debuut eindigde hij als 49e.