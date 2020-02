UEFA: Ajax had van Chelsea moeten winnen

Ajax is bestolen in de Champions League, vindt de meerderheid van de topscheidsrechters van de UEFA, volgens de Telegraaf

Tijdens de ’scheidsrechter winterbijeenkomst’ van de Europese voetbalbond UEFA op Mallorca was het overgrote deel van de aanwezige toparbiters, inclusief scheidsrechterbaas Roberto Rosetti, het erover eens dat arbitrale blunders Ajax de zege bij Chelsea (4-4) én overwintering in het miljoenenbal kostten, schrijft de krant.

De ploeg van Erik ten Hag eindigde het duel met negen man. De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi had het spel na de tweede gele (en dus rode) kaart voor Daley Blind volgens de spelregels moeten stilleggen, was de uitkomst van de discussie. Ajax was in dat geval bij 2-4 een penalty tegen én de rode kaart voor Joël Veltman bespaard gebleven. De VAR had die twee beslissingen volgens de arbiters moeten terugdraaien.