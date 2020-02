Haarhuis en Bertens zijn kapot na anticlimax in Den Haag

De tweede en laatste dag van het Fed Cup-duel met Wit-Rusland draaide uit op een anticlimax voor de Nederlandse tennissters. Captain Paul Haarhuis en speelsters Kiki Bertens en Demi Schuurs zaten er na de pijnlijke nederlaag helemaal doorheen.

"Het is heel zuur, want ik wilde heel graag naar Boedapest met deze meiden. Het is geweldig dat Kiki zich beschikbaar stelde en dat we in de sterkste opstelling konden spelen. We waren zo dichtbij. Het kwam op een paar punten aan", aldus Haarhuis. "Ik wilde net het liefst die hele kleedkamer verbouwen. Na afloop had ik een racket in mijn handen, maar die was niet van mij dus die heb ik maar even teruggelegd."

Kiki Bertens beende na het verlies direct richting de kleedkamers. "Het doet heel veel pijn. Zo wil je dit weekend niet eindigen", aldus de kopvrouw van Oranje. "Je kunt beter dik verliezen, misschien voor het publiek niet, maar dan is het niet zo pijnlijk."