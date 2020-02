Knegt is vooral dankbaar dat hij weer mag shorttracken

Normaal gesproken heeft hij niet zoveel met de nationale kampioenschappen shorttrack, maar dit jaar had hij er alles voor over gehad mee te mogen doen. Het toernooi in Leeuwarden kwam begin januari echter nog te vroeg voor Sjinkie Knegt. Inmiddels is de 30-jarige Fries wel weer volledig hersteld en fit na het ernstige ongeval van een jaar geleden, toen hij thuis derdegraads brandwonden opliep bij een incident met een houtkachel.

"Ik ben blij dat ik hier mag starten. Er wordt zoveel gemeten op trainingen, dat ik wel weet waar ik ongeveer sta. Ik ben goed, maar niet extreem goed. De enige vraag is of ik conditioneel nog dezelfde ben", aldus Knegt woensdag in het Dordrechts Museum, waar hij vooruit keek op de finale van de wereldbeker van komend weekeinde in Sportboulevard Dordrecht.

Knegt reisde vorige week al met de Nederlandse selectie mee naar de wereldbekerwedstrijd in Dresden. Niet om te shorttracken, maar wel om zijn buitenlandse collega's na een jaar afwezigheid weer te zien. Iedereen wilde weten hoe het nu met Knegt is gesteld. "Dan hebben we dat maar vast gehad. Nu kan ik me volledig op de wedstrijd in Dordrecht richten."

Grappen

De winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter bij de Spelen van Pyeongchang vindt het niet erg dat hij zoveel vragen krijgt. Het hoort erbij. Ook binnen het Nederlandse team gaat het nog vaak over het ongeval, inmiddels zelfs op een manier dat er ook veel grappen gemaakt worden. "Sjinkie heeft wel eens voor hetere vuren gestaan", is er zo eentje.

"Het is nou eenmaal gebeurd. We kunnen er beter grappen om maken dan dat we er met z'n allen om huilen", vindt Knegt, wiens kleding 10 januari 2019 in brand vloog toen hij de brandkachel wilde aansteken. Hij verbleef wekenlang in het ziekenhuis en zijn topsportloopbaan leek voorbij. Knegt knokte zich echter terug en is er nu alles aan gelegen te laten zien dat hij nog steeds tot de wereldtop behoort.

Geen wonderen

"Toen ik terugkeerde in het team voelde het direct vertrouwd, het was als vanouds", zegt Knegt, die in de aflossing (relay) altijd de shorttracker is die als laatste op kop komt en dan de zege binnen moet halen. Nu is zijn rol anders. "Itzhak de Laat is nu sneller dan ik. De rol van afmaker hoort nu nog niet bij mij. De vraag is of ik het op kop volhoud."

Knegt doet in Dordrecht mee aan de 1000 en 1500 meter en vermoedelijk ook de relay. In de series hoeft hij nog niet in actie te komen, omdat hij gebruik mag maken van de wildcard die Nederland als organiserend land heeft. Wonderen hoeven mensen nog niet te verwachten. "Ik zit nu op 93 procent. Na een goede zomer ben ik er weer helemaal", stelt Knegt.