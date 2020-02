Skiërs zoeken hun vertier hogerop: kwart meer ongelukken

Nederlanders zoeken weer in groten getale de sneeuw op. Daarvoor moeten ze wel een liftje verder omhoog nemen. De hogere pistes zijn daarom drukker, wat weer leidt tot meer ongelukken. Een kwart meer dan vorig jaar zelfs.

Dat meldt de ANWB Alarmcentrale. Vorig jaar rond deze tijd waren er 724 gewonde Nederlanders in de sneeuw. Nu zijn dat er al duizend. 35 procent meer dus en dan moet de voorjaarsvakantie nog beginnen.

Er ligt genoeg sneeuw in de bekende skigebieden, alleen niet in de dalen. Daardoor moeten skiërs naar hoger gelegen pistes, waar het nu drukker is dan normaal. “En hoe drukker het is, hoe groter de kans op botsingen op de piste”, legt woordvoerder bij ANWB, Markus van Tol uit. “Uit ervaring weten we dat dat vaak een oorzaak voor letsel is. We zien beenbreuken, armbreuken, kniebandletsel en bekkenfracturen.”

Gipsvluchten bestaan niet meer. De meeste Nederlanders worden na enkele dagen in een lokaal ziekenhuis met een ambulance naar huis gebracht.