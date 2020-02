Nederlandse tophockeyster die fan ‘dikke trol’ noemt, vindt het vooral heel erg voor zichzelf: “Je beschadigt ONS hiermee”

Tophockeyster Renée van Laarhoven beging een blunder van gigaformaat. De 22-jarige speelster van het Utrechtse Kampong noemde een Argentijnse fan ‘dikke trol’. Wat bedoeld was als privébericht aan haar vriend, zette ze per ongeluk openbaar. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is boos.

De fan stond langs de lijn tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Argentinië, omdat ze een t-shirt wilde van een van de sterren, Sander de Wijn. Hij is de vriend van Van Laarhoven. De Argentijnse kreeg bepaald niet de reactie waar ze op had gehoopt. “Hahaha dikke trol. Was leuker geweest als een skinny Argentijns wijf dit had’’, las ze. Het was Van Laarhoven die per ongeluk het bericht naar de verkeerde persoon had gestuurd.

Maar de Argentijnse liet zich niet op de kop zitten en plaatste de belediging op Twitter, waar ze veel bijval kreeg. Onder meer andere profhockeyers en de Nederlandse hockeybond reageerden hard op de tekst.

Uiteindelijk heeft Sander de Wijn zijn excuses aangeboden, maar hij vindt het vooral heel erg voor zichzelf en zijn vriendin. Zij zijn beschadigd door het bericht, niet de Argentijnse fan, aldus de hockeyer.

“Het was nooit bedoeld als openbaar bericht, maar wel als privébericht voor mij,” klinkt het. “Verwijder alsjeblieft dit bericht, want dit was nooit haar intentie. Bovendien beschadigt dit mijn vriendin en mijzelf. Nogmaals bedankt en mijn excuses. Ik discrimineer nooit en respecteer iedereen die van deze sport houdt.’’