Proftennisser: “Ik haat tennis met heel mijn hart en speel enkel voor het geld”

Het is niet netjes om te zeggen, want topsport is toch iets dat je doet uit passie en liefde voor het spelletje, maar proftennisser Alexander Bublik klapte deze week in het Franse L’Equipe uit de school: “Ik haat tennis.”

“Ik haat tennis met heel mijn hart”, zei de 22-jarige nummer 55 van de wereld. “Om even heel eerlijk te zijn: er is niks positiefs aan tennisser zijn. Ik speel enkel voor het geld. Mocht dat er niet zijn, dan gaf ik er onmiddellijk de brui aan. Ik heb nog niet genoeg verdiend. Anders zou ik al zijn gestopt.”

Het gaat de goede kant op wat dat betreft. De Kazachse speler tenniste tot nu toe al ruim 1,2 miljoen euro bij elkaar. Bublik vertelt verder: “Ik heb zeven tattoos en elk exemplaar heeft een specifieke betekenis in mijn leven. De tatoeage die over tennis gaat, is een skelet met een tennisbal in zijn hand. Het staat voor het feit dat ik deze sport elke dag opnieuw weer moet dulden.”

Later nuanceerde hij zijn woorden een beetje. “Ik heb gezegd dat ik wel graag tennis, maar dat ik het niet zou doen mocht er geen geld mee te verdienen zijn. Jij zou ook jouw werk niet doen, mocht je er niet voor betaald worden”, zei hij tegen een journalist. “Zo simpel is het.”