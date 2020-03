Frank Rijkaard weet het zeker: ‘Ik kom nooit terug in het voetbal’

Frank Rijkaard is heel sporadisch in de openbaarheid, maar hij doet vooral veel niet: hij is geen trainer meer (,Ik heb het uiteindelijk zo’n veertien jaar gedaan, best lang”), geen ‘analyst’, geen bemoeial op de achtergrond.

Tegen het AD: ,,Toen ik begon als trainer, wist ik al: dit ga ik niet tot in de lengte der jaren doen. Het was boeiend, ik ben hartstikke blij dat ik het heb meegemaakt, maar ik heb voor mijn gevoel niks meer toe te voegen aan het vak. Iemand als Dick Advocaat? Ik vind het fantastisch dat hij nog zoveel energie kan opbrengen. Dat bewonder ik echt. Maar voor mij hoeft het niet. Nee, het duurde niet lang om me dat te realiseren. Ik wist jaren geleden al: het is mooi geweest zo.”

,,Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in het voetbal. Het heeft me veel gebracht, ik heb er vriendschappen aan over gehouden, maar ik mis het niet. Ik volg het voetbal als een gemiddelde liefhebber. Op afstand.”