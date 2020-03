Ex-schoonmoeder Mario Cipollini: “Hij was klaar om een bloedbad aan te richten”

Voormalig topwielrenner Mario Cipollini wordt beschuldigd van mishandeling en stalking van zijn ex-vrouw, Sabrina Landucci. Haar moeder, Giovanna di Simo, komt met een schokkende getuigenis.

“Cipollini heeft mijn dochter bedreigd met een pistool,” vertelt ze aan de Italiaanse krant Il Tirreno. “Ik zag hem met mijn eigen ogen haar vastgrijpen bij de nek, onderaan de trap. Op het hoogtepunt van de ruzie liep hij achter haar aan in de tuin met een pistool in z’n hand.”

Maar de aantijgingen gaan nog verder. “Toen mijn dochter hem op verraad betrapt had, nam ze haar kinderen mee naar ons huis. Cipollini kon dat niet verkroppen en bleef haar lastigvallen. Ze werd overspoeld met berichtjes en telefoons, dag en nacht. Hij dreigde ermee om Sabrina, haar broer (ex-voetballer Marco Landucci) en mij te vermoorden. Hij zei dat hij klaar was om een ​​bloedbad aan te richten.”

Op een dag kreeg Di Simo een telefoontje van de huishoudster. “Ze belde me opgewonden op en zei dat ik naar Cipollini’s huis moest gaan, omdat ze bang was dat hij Sabrina zou vermoorden. Ik rende daarheen en zag rode vlekken in haar nek alsof hij haar bij de keel had gegrepen. Ze huilde en vertelde me dat hij haar ook aan het haar had getrokken. Ik drong aan om naar de eerste hulp te gaan, maar ze was bang, zowel voor ons als voor de sportcarrière van Cipollini.”