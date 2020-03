Daviscupcaptain Haarhuis: het ging als een nachtkaars uit

Captain Paul Haarhuis van het Nederlandse Daviscupteam moest zich met tegenzin neerleggen bij de nederlaag tegen Kazachstan. "We hebben kansen gecreëerd en staan toch met lege handen", zei hij na het verlies met 3-1, waardoor Oranje de finaleweek van het landentoernooi in november in Madrid mist. "Ik had vertrouwen na de twee enkelspelen op vrijdag, maar zaterdag ging het als een nachtkaars uit."

Haarhuis zag Robin Haase vrijdag het eerste enkelspel winnen en Tallon Griekspoor de tweede partij na twee tiebreaks nipt verliezen. Tussenstand: 1-1. "We deden niks onder voor Kazachstan, dat op papier een stukken sterker team heeft. We hadden zelfs het betere van het spel en dat gaf vertrouwen."

Het dubbelspel op zaterdag verliep allerminst naar wens. Haase en Jean-Julien Rojer bogen diep voor het Kazachse koppel Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov (3-6 3-6). "In het dubbel waren we wel de favoriet. Die partij moet je naar je toe trekken en dat gebeurt dan niet", zei Haarhuis, die daarna opnieuw Haase de baan op stuurde voor het derde enkelspel.

Gelijk op

De Haagse prof ging de eerste set gelijk op met tegenstander Alexandr Boeblek, maar verloor toch in de tiebreak. Vervolgens was hij kansloos in de tweede: 1-6. "Boeblek speelde goed, maar Robin had pech. Als een of twee volleys net goed vallen en hij een breekpunt wel maakt, kan hij de wedstrijd misschien nog omdraaien. Maar na het verlies van die eerste set zag je de energie wegvloeien."

Haarhuis legde er zich bij neer. "Het is inherent aan de situatie. Wij hebben geen drie top 100-spelers, dus alles moet meezitten wil je dit soort wedstrijden winnen en dat is wel veel gevraagd."