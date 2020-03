Grote Prijs van Australië in Formule 1 gaat niet door

De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 is afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. De organisatoren in Melbourne hebben dat kort voor het begin van de eerste vrije training bekendgemaakt. De Grand Prix van Australië is de eerste race van het Formule 1-seizoen van 2020. De volgende race vindt over een week plaats in Bahrein. Het is nog niet bekend of die race kan doorgaan. De Grote Prijs van China in Shanghai op 19 april is in ieder geval afgelast. Donderdag maakte het F1-team van McLaren al bekend dat het zich had teruggetrokken voor de race in Australië. Bij een van de teamleden was het nieuwe coronavirus aangetroffen.