Experts in open brief: “Ga niet te veel sporten”

Het coronavirus haalt het sportiefste in de Nederlander naar boven. Winkels voor hardloopschoenen draaien overuren en op een maartse zaterdag is het plots druk in het bos. Maar we moeten het niet overdrijven, waarschuwen experts. “Het is belangrijk dat je immuniteit nu niet onder druk komt te staan.”

Vlaamse deskundigen, waaronder viroloog professor Marc Van Ranst en de minister van Sport schrijven in een open brief: “Sporten is, voor wie dat gewend is, gunstig voor het afweersysteem. Maar voor wie er nu pas aan begint -en voor wie intensief en langdurig sport- komt zijn of haar immuniteit wel plots onder druk te staan. Tot twee weken lang ben je vatbaarder voor virale infecties en aandoeningen aan de luchtwegen.”

De experts adviseren om met mate te bewegen. “Leid je een zittend bestaan, begin dan heel geleidelijk met bewegen nu je wat extra tijd hebt. Maar bouw vooral langzaam op. Voor beginners is het de eerste weken aan te raden na elke dag met lichaamsbeweging een dag rust te nemen.”

Maar ook fanatieke sporters wordt aangeraden het rustig aan te doen. “Ben je iemand die heel vaak loopt of fietst, weet dan dat vooral zeer lange duurinspanningen de immuniteit negatief kunnen beïnvloeden,” klinkt het. “Train dus eerder wat minder uren dan gewoonlijk. Vermijd in elk geval om nu je zwaarste trainingsweken op de agenda te zetten.”

De wondere wereld: normaal gesproken slepen we ons met veel pijn en moeite twee keer per week naar de sportschool en nu wordt er gewaarschuwd voor te véél sporten.