Familie over Nouri: “Hij slaapt, eet en fronst”

Donderdagavond zaten de vader en broers van Abdelhak Nouri bij De Wereld Draait Door aan tafel om voor het eerst in lange tijd te praten over de toestand van de oud-voetballer.

Zijn broer Abderrahim vertelt dat de 22-jarige oud-Ajacied in een aangepaste woning woont en dat er altijd iemand van de familie bij hem is. De voormalige topvoetballer, die in 2017 tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakte, ligt niet langer in coma. Wel is hij 24 uur per dag afhankelijk van zorg.

“Hij slaapt, eet, fronst en boert maar is erg afhankelijk. Er is een bepaalde vorm van communicatie mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van het optrekken van wenkbrauwen. Maar dat is topsport voor hem,” vertelt zijn broer in DWDD.

Vandaag verschijnt er een boek over Nouri, getiteld ‘Abdelhak Nouri, een onvervulde droom’ van Khalid Kasem. Nouri gold niet alleen als een enorm voetbaltalent, hij was ook een bijzonder positief mens.