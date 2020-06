Vader Djokovic haalt hard uit naar Federer: “Ga je kinderen opvoeden”

Tussen Roger Federer (38) en Novak Djokovic (38) botert het niet zo. Vader Djokovic gooit nu nog eens olie op het vuur. Hij vindt dat het tijd is dat Federer zijn racket aan de wilgen hangt.

De twee vedetten domineren samen met de Spaanse Rafael Nadal al jaren het herentennis. Waar Federer en Nadal een zeer vriendschappelijke band onderhouden, lukt het Djokovic maar niet om de sympathie van de Zwitser te winnen.

“Die gast is een joke”, zei Federer over Djokovic nadat die tijdens een Davis Cup-duel in 2006 nogal vaak om medische assistentie vroeg. “Ik geloof zijn blessures niet.” Vader Srdjan Djokovic betichtte de toptennisser daarop van jaloezie. “Federer is misschien de beste speler aller tijden, maar als mens is hij het tegenovergestelde. Hij realiseert zich dat Novak zijn opvolger wordt en doet er alles aan om hem in diskrediet te brengen.”

Twee jaar later liet de bedaarde Federer een andere kant van zichzelf zien door ‘Shut up’ te schreeuwen naar het vak met Djokovic-fans. De vete is nog niet voorbij. Nu Federer door twee knie-operaties dit jaar niet meer in actie komt, haalt Djokovic senior opnieuw hard uit. “Waarom denk je dat Roger nog speelt op zijn 40ste? Hij kan het niet verdragen dat zowel Nadal als Novak beter gaan worden dan hij. Ga toch naar huis, voed je kinderen op, ga skiën, doe iets, man! Tennis is niet alles in het leven. Voor mijn zoon is het gewoon een hobby. Federer is een grote rivaal, maar hij is niet goed genoeg om met Novak vergeleken te worden.”