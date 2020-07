Nederlandse turncoach geeft mishandeling jonge turnsters toe: “Ik wilde winnen ten koste van alles”

De Nederlandse turncoach Gerrit Beltman bekent in een interview met het Noordhollands Dagblad dat hij turnsters heeft mishandeld en vernederd. “Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles en stelde mij spijkerhard op,” zegt hij.

“Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél”, klinkt het. “Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik tekort ben geschoten.”

Eerdere mishandeling

Beltman (64) was tot 1 december 2010 coach bij gymnastiekunie KNGU. Daarna vertrok hij naar Canada. In 2011 al betichtten bekende turnsters als Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes oud-bondscoach Frank Louter van geestelijke en lichamelijke mishandeling.

Turnen staat bekend als een sport waarbij coaches hard optreden tegen de vaak jonge meisjes. De Netflixdocumentaire Athlete A bracht grootschalig misbruik en mishandeling in de Amerikaanse turntop voor het voetlicht bij een groot publiek.

Beltman zegt nu dat hij niet de enige was. “Er waren, en zijn, meer coaches die zich hetzelfde hebben gedragen[…] Een van hen is bijvoorbeeld nog altijd betrokken bij het huidige olympische traject. De KNGU is volgens hem op de hoogte en zegt ook zelf ‘de verhalen te kennen’. Er wordt een onderzoek ingesteld.