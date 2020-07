Top turntrainer Vincent Wevers beschuldigd van geweld en gepest

Oud turnster Joy Goedkoop heeft bij Studio Sport gezegd dat bondstrainer Vincent Wevers zich te buiten gaat/ging aan mentaal en fysiek geweld.

,,Er was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem”, zo besprak ze haar tijd onder trainer Wevers, vader van topturnsters Lieke en Sanne.

Goedkoop had ook geen goed woord over voor de tweede bondscoach Gerben Wiersma. ,,Er zat zeker wel een verschil in, de dagelijkse kleineringen waren een stuk minder. Ook daar was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures of andere gevoelens. Het fysieke deel (slaan en schoppen) was daar voorbij”, zo zei ze over haar tijd bij Wiersma.

Gymnastiekunie KNGU zegt in een reactie deze week in gesprek te zullen gaan met Vincent Wevers en Gerben Wiersma.

De beschuldigingen tegen Wevers komen na De bekentenis van turncoach Gerrit Beltman over fysieke en psychische mishandeling van zijn pupillen, zaterdag in het Noordhollands Dagblad