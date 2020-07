Bekende keeper heeft hersenletsel door voetbal: “Word ik jong dement?”

Artsen ontdekten na een hersenscan bij oud-keeper van AZ en Ajax, Joey Didulica, littekenweefsel dat normaal gesproken voorkomt bij mensen die een zwaar auto-ongeluk hebben gehad. De voormalig prof heeft blijvend hersenletsel opgelopen door de botsingen met de bal en tegenstanders.

De 43-jarige Australiër moet de zon en harde geluiden mijden. Hij heeft altijd hoofdpijn en kan niet werken. Op een gegeven moment gaat hij dan met dubbele tong praten. Hij wil andere spelers waarschuwen voor de impact die voetbal kan hebben. “Misschien was ik er beter aan toe geweest als er meer aandacht was voor de impact van hersenschuddingen bij voetballers”, vertelt hij tegen de Volkskrant.

Met name twee botsingen, waarbij hij een zware hersenschudding opliep, hebben de schade veroorzaakt denkt de oud-voetballer. Veel te snel stond hij weer op het veld. “Bescherm spelers tegen zichzelf, want die denken alleen aan de korte termijn. Zoals ik deed. Met alle gevolgen van dien,” zegt hij nu.

Didulica is niet ongelukkig: “Ik heb een prachtig leven in Australië, ’s ochtends zie ik door het raam dolfijnen springen in de oceaan, ik heb een geweldig gezin, schitterende keeperscarrière gehad en ben daarna ook actief gebleven. Maar het is ook zwaar door mijn hoofd. Ik ben best bezorgd over mijn toekomst, want beter word ik niet. Word ik ook depressief en wil ik dan zelfmoord plegen zoals andere mensen met deze aandoening? Word ik jong dement?”

Daarmee overdrijft hij niet. “In Australië is dit een veel bekender thema door Australian football; een keiharde sport. Er zijn veel verhalen over oud-spelers die kampen met depressies door hersenschade. Een oud-speler heeft zichzelf van het leven beroofd, een ander kreeg op zijn 50ste al alzheimer,” klinkt het bezorgd.