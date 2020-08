Getuigenissen uit het turnen: “Ik werd over de grond gesleurd, aan mijn nek omhoog getild”

De beschuldigingen van voormalige topturnsters aan het adres van met name coach Gerrit Beltman zijn ernstig. Dat wordt nog duidelijker als je de getuigenissen op een rij zet, zoals de Volkskrant heeft gedaan.

Over de grond gesleurd

Zo zei Simone Heitinga in het NRC over Beltman: “Als hij boos op me was, bijvoorbeeld als ik een oefening niet uitvoerde, werd ik afgezonderd in de kleedkamer waar hij me aanviel. Ik werd over de grond gesleurd, aan mijn nek omhoog getild, waarna hij me liet vallen, in het gezicht gespuugd en tegen de muur gesmeten.”

“Soms stormde hij zo boos binnen, dat we samen over de grond of de banken schoven. Hij lag dan boven op me met zijn handen om mijn nek, waardoor ik geen adem meer kreeg, en brulde in mijn oren. Het was zo erg dat ik ervan ging hyperventileren. Dat gaat vele malen verder dan een vaderlijke tik.”

Kleineren

Joy Goedkoop, de turnster die als eerste haar verhaal deed, is ook niet mals over coach Vincent Wevers, vader van turnster Sanne Wevers. Op 29 juli zegt ze in het AD: “Eén keer heeft mijn moeder gezien dat Vincent me sloeg. Daar heeft ze direct actie op ondernomen. De trainer is toen bij me thuis geweest om zijn excuses aan te bieden, maar de dag erna kreeg ik op de training de wind van voren. Ik heb het nooit meer tegen mijn ouders durven ­zeggen.”

Goedkoop eerder al tegen de NOS: “Ik ben door hem geslagen en geschopt. Niet dagelijks. Het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks.”

Dikke koe

Vrijwel elke topcoach uit die tijd ging over de schreef, lijkt het. Zo zegt Gabriëlla Wammes over Frank Louter: “Trut, dikke koe, putbil. Uren trainen en als het dan niet goed was uitgescholden worden en uren straftraining. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, had nooit meer in de turnsport mogen werken. Maar het bestuur van de vereniging en de KNGU hebben altijd weggekeken. Terwijl ze hier allemaal van weten.”

