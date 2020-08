13 Ajacieden hebben corona gehad

Dertien spelers of stafleden van Ajax blijken antistoffen tegen corona in hun bloed te hebben. Ze zijn dus besmet geweest. Ze weten niet wanneer, want geen van hen is ziek geworden. Dat bericht De Telegraaf. Ajax speelde op 20 februari van dit jaar het Europa League-duel met Getafe in een voorstad van Madrid dat later een van de corona-haarden van Europa zou blijken. Misschien dat de Ajacieden daar besmet raakte. Een week later meldde het RIVM het eerste officiële coronageval in Nederland.

Volgens de bronnen van De Telegraaf is iedereen nu gezond